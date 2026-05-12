Fiscalía de Perú pide más de 5 años de cárcel para el candidato Roberto Sánchez

El candidato Roberto Sánchez llegó a la segunda vuelta presidencial del Perú

La Fiscalía de Perú solicitó una condena de cinco años y cuatro meses de prisión contra el candidato presidencial de izquierda, Roberto Sánchez.

Esa entidad lo señala por presuntos delitos relacionados con falsa declaración administrativa y falsa información financiera de organizaciones políticas.

Según la acusación fiscal, Sánchez habría desviado recursos económicos del movimiento político Juntos por el Perú hacia cuentas personales, en el marco de presuntas irregularidades detectadas en los informes financieros del partido entre 2018 y 2021.

La resolución acusatoria fue emitida el pasado 15 de enero, aunque su contenido se conoció este martes 12 de mayo de 2026, en medio del proceso electoral que mantiene a Sánchez disputando la segunda vuelta presidencial frente a Keiko Fujimori.

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Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía también solicitó la inhabilitación política del candidato.

La audiencia en la que se formalizará la acusación está prevista para el 27 de mayo. Esa diligencia fue convocada a pocas semanas de la segunda vuelta electoral programada para el 7 de junio.

La investigación se centra en reportes financieros correspondientes a campañas electorales regionales, municipales, legislativas y presidenciales realizadas entre 2018 y 2021.

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De acuerdo con la Fiscalía, tanto Roberto Sánchez como su hermano William habrían recibido cerca de 280 000 soles, equivalentes a unos 81 500 dólares, provenientes de aportes y cobros realizados a afiliados del partido, montos que presuntamente no fueron reportados correctamente en la documentación financiera de la organización.

La defensa del candidato rechazó las acusaciones. El abogado Carlos García Asenjo cuestionó que el Ministerio Público no haya precisado cómo los recursos habrían sido utilizados para beneficio personal y aseguró que Sánchez no estuvo encargado de elaborar los reportes financieros del partido.

Roberto Sánchez formó parte del gobierno del expresidente Pedro Castillo y fue el único ministro que permaneció durante toda su administración entre 2021 y 2022.