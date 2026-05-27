Concurso para Fiscal General: Comisión rechaza solicitud de José De La Gasca y aprueba 12 pedidos

La Comisión Ciudadana negó el pedido de recalificación presentado por José De La Gasca

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para elegir al nuevo Fiscal General del Estado aceptó parcialmente 12 de las 22 solicitudes de recalificación de méritos presentadas por los postulantes.

La decisión se dio a conocer este miércoles 27 de mayo de 2026, tras un análisis individual de cada pedido y tras verificar que existía sustento probatorio suficiente para ajustar las calificaciones.

Entre las solicitudes aceptadas no está la de José De La Gasca, ya que la Comisión consideró que los documentos que ingresó no cumplen con los parámetros establecidos.

El análisis del expediente estuvo a cargo del comisionado David Flores Brandt, delegado del Ejecutivo, quien señaló que la calificación de méritos es competencia exclusiva de la comisión.

Nuevo reporte será publicado

Según informó la Comisión, el reporte final actualizado con las recalificaciones será publicado en el portal institucional del proceso.

Las solicitudes revisadas corresponden a la fase de méritos dentro del concurso impulsado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Informe pasará al Pleno del CPCCS

Tras concluir esta etapa, la Comisión Ciudadana emitirá un informe completo que será remitido al Pleno del CPCCS para su conocimiento.

El proceso avanzará posteriormente hacia la fase de impugnación ciudadana, uno de los pasos clave dentro del concurso para designar a la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado.