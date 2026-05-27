¿Qué rol tenía alias 'Pando', reciente capturado por participar en atentado en Mall del Sol?

La explosión de un vehículo en los exteriores del Mall del Sol se investiga

Un operativo de control de armas y municiones terminó con la captura de varios involucrados en el ataque terrorista a Mall del Sol, norte de Guayaquil.

La Fuerza de Tarea Conjunta "Guayas, de las Fuerzas Armadas, ejecutaba el operativo 'Camex' en la cooperativa San Francisco, noroeste de la ciudad, donde aprehendió a Luis Mauricio C. V., alias 'Pando'.

Junto con él, cayeron alias 'Machete', 'Chamo' y 'Gari' o 'Comando', todos presuntos integrantes de Los Lobos y vinculados con el atentado en el centro comercial.

Las detenciones ocurren siete meses después del ataque.

Alias 'Pando', pieza clave del atentado

De los cuatro aprehendidos, alias 'Pando' despertó el interés de las autoridades, pues habría tenido un rol clave en el atentado a Mall del Sol.

Según las Fuerzas Armadas, él habría sido contratado como conductor del vehículo involucrado en la colocación de explosivos frente al centro comercial, el 14 de octubre de 2025.

Luis Mauricio C. V. consta en el sistema judicial con al menos dos procesos penales abiertos en septiembre de 2023, uno por asesinato y otro por tráfico ilícito de drogas.

Sin embargo, por ninguno de los casos fue enviado a juicio. Incluso, en el proceso por tráfico de drogas, la Fiscalía no formuló cargos en su contra y un juez ordenó su inmediata libertad.

Con su captura, las autoridades buscan dar con el paradero del resto de participantes en el atentado.