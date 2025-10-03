La Corte Constitucional da luz verde a pregunta para reducir el número de asambleístas

La Corte Constitucional falló a favor de la propuesta de enmienda para reducir el número de asambleístas en Ecuador.

En su dictamen Dictamen 10-25-RC/25 la Corte dijo que en el segundo momento de control constitucional (dictamen de constitucionalidad de la convocatoria) el organismo examinó los considerandos, la pregunta y el anexo de la propuesta.

Tras analizar la propuesta de enmienda presentada por el Presidente de la República para modificar el artículo 118 de la Constitución y reducir el número de asambleístas la Corte avaló la pregunta.

En su dictamen dijo: "la propuesta cumple con los requisitos de claridad, neutralidad y concordancia previstos en los artículos 104 y 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC)".

Así el organismo dictaminó que procede la convocatoria a referéndum y dispuso que en la papeleta de votación se incorpore la tabla del considerando noveno que expone la reducción propuesta.