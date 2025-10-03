La Corte Constitucional da luz verde a pregunta para reducir el número de asambleístas
Enmienda presentada por el Presidente de la República para modificar el artículo 118 de la Constitución
Corte avala propuesta de enmienda para reducir el número de asambleístas
03 oct 2025 - 21:42
La Corte Constitucional falló a favor de la propuesta de enmienda para reducir el número de asambleístas en Ecuador.
En su dictamen Dictamen 10-25-RC/25 la Corte dijo que en el segundo momento de control constitucional (dictamen de constitucionalidad de la convocatoria) el organismo examinó los considerandos, la pregunta y el anexo de la propuesta.
Tras analizar la propuesta de enmienda presentada por el Presidente de la República para modificar el artículo 118 de la Constitución y reducir el número de asambleístas la Corte avaló la pregunta.
En su dictamen dijo: "la propuesta cumple con los requisitos de claridad, neutralidad y concordancia previstos en los artículos 104 y 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC)".
Así el organismo dictaminó que procede la convocatoria a referéndum y dispuso que en la papeleta de votación se incorpore la tabla del considerando noveno que expone la reducción propuesta.
