Guayaquil: Agente de la ATM sancionado tras manejar bicicleta mientras usa el celular

Un agente de la ATM fue captado circulando en bicicleta mientras usaba el celular.

Un agente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) fue captado mientras manejaba una bicicleta y usaba el celular en una calle de Guayaquil.

La ATM dijo este martes 12 de mayo de 2026 que se aplicarán sanciones contra el agente por su imprudencia al circular por la vía.

Asimismo, la ATM recordó que todas las personas deben cumplir las normas de tránsito, sin excepciones.

El agente fue captado mientras maniobraba la bicicleta con una sola mano, mientras usaba su celular con la otra.

Incluso el agente se pasa el semáforo en rojo entre vehículos que cruzan desde una intersección.

Estas imágenes causaron indignación en redes sociales y reclamos por la imprudencia del agente.