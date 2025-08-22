El Consejo de Participación inadmite 17 impugnaciones contra ternas para la Judicatura

Los nuevos vocales de la Judicatura, que sean designados por el Cpccs, tendrán un período de seis años.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) resolvió, este viernes 22 de agosto de 2025, inadmitir las 17 impugnaciones presentadas en contra de los candidatos de las ternas para integrar el Consejo de la Judicatura (CJ).

Según la resolución, las objeciones no cumplieron con lo establecido en el Reglamento, pues carecían de pruebas idóneas o causales válidas. Así lo señaló el informe de la Comisión Técnica, que fue acogido por el Pleno del Cpccs.

La decisión de desechar las impugnaciones contra las ternas para conformar el nuevo Consejo de la Judicatura tuvo cuatro votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.

La moción fue presentada por la consejera Johana Verdesoto y respaldada por Jazmín Enríquez, David Rosero y Andrés Fantoni, presidente del Cpccs, durante la sesión extraordinaria de este viernes 22 de agosto.

“El Pleno del Cpccs acogió el informe de la Comisión Técnica, aprobado por los delegados de los siete consejeros, que recomendó inadmitir las impugnaciones a los postulantes al Consejo de la Judicatura, ya que las pruebas y documentación de respaldo no cumplieron con el Reglamento”, indicó el Consejo de Participación.

De las 17 impugnaciones interpuestas, 14 fueron ingresadas en Quito, dos en Guayas y una en Santa Elena. Por ejemplo, Mario Godoy, actual presidente de la Judicatura tuvo cinco impugnaciones.

Por su parte, Fabián Fabara, presidente de la Corte Provincial de Pichincha recibió cuatro impugnaciones e Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, tres. Pero, no se dio paso a ninguna objeción.

Estas son las ternas para conformar la Judicatura

Para integrar el Consejo de la Judicatura se escoge un vocal de cada terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, La Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública, Función Ejecutiva y Asamblea Nacional, lo que suma cinco vocales. Quien sea escogido de la terna de la Corte Nacional será quien presida la Judicatura.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberá escoger a los vocales entre los siguientes candidatos: