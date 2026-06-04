Así cambia la estructura de los Ministerios que se fusionan en Ecuador

Presidencia de la República del Ecuador

La Presidencia informó que la reestructuración contempla la fusión de varias carteras de Estado para consolidar áreas estratégicas bajo una sola administración.

Tres nuevos ministerios asumirán funciones clave

Uno de los cambios más importantes es la creación del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, que integrará las competencias de los ministerios de Economía y Finanzas; Agricultura, Ganadería y Pesca; y Producción.

Esta nueva entidad estará dirigida por Sariha Moya.

Además, el Ministerio de Infraestructura y Tecnología reunirá las áreas de infraestructura, transporte, telecomunicaciones y conectividad.

La cartera estará a cargo de Roberto Luque y concentrará la planificación de obras, carreteras, puertos y proyectos tecnológicos.

También se conformará el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, que agrupará las funciones de los ministerios de Trabajo, Inclusión Económica y Social, junto con la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades.

La nueva entidad será liderada por Cynthia Gellibert.