Más de 486 000 ecuatorianos están habilitados para votar en el exterior; ¿cómo será el proceso?

Funcionarios del CNE y de Cancillería explicaron el proceso del voto en el exterior.

Los ecuatorianos residentes en el exterior acudirán a las urnas el domingo 29 de noviembre de 2026 para elegir a los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

José Cabrera, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este miércoles 21 de octubre del 2026 que hay 496 308 electores habilitados en las tres circunscripciones del exterior.

Segpun Cabrera, en procesos anteriores, alrededor del 30% de los ecuatorianos empadronados en el extranjero acudió a sufragar.

¿Cuántas papeletas recibirán los ecuatorianos en el exterior?

Los electores recibirán tres papeletas para escoger a los integrantes del CPCCS. Según el CNE, cada documento tendrá un color diferente:

Papeleta amarilla: candidatos hombres, de los cuales se elegirán tres.

candidatos hombres, de los cuales se elegirán tres. Papeleta rosa: candidatas mujeres, de las cuales se elegirán tres.

candidatas mujeres, de las cuales se elegirán tres. Papeleta naranja: candidatos de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos en el exterior, categoría de la que se elegirá un representante.

El CNE informó que habilitará 93 recintos electorales en el exterior, según la planificación difundida en agosto de 2026. Estos establecimientos estarán distribuidos en las tres circunscripciones especiales: Europa, Oceanía y Asia; Canadá y Estados Unidos; y Latinoamérica, el Caribe y África.

El organismo también inició el envío de 90 kits técnicos electorales para la transmisión de actas desde 77 zonas electorales en el extranjero. Cada equipo contiene una computadora portátil y un escáner.

Las juntas receptoras del voto estarán encargadas de recibir los sufragios y efectuar el escrutinio. Posteriormente, las actas serán digitalizadas y enviadas al centro de procesamiento electoral del exterior.

En las oficinas consulares o zonas electorales con hasta 100 electores se aplicará un procedimiento especial de recepción del voto. Para aquellas con entre 101 y 850 electores se conformará una junta receptora, mientras que en las localidades con más de 850 se instalarán las juntas necesarias, dijo Cabrera.