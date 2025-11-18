CNE procesa el 100% de las actas de consulta y referéndum en 17 provincias del país

En 17 provincias del Ecuador se ha completado el escrutinio del 100% de las actas de la consulta popular y referéndum donde se impuso el 'No' en Ecuador.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó en sus redes sociales que con corte de las 09:30, el conteo de resultados se completó en las siguientes provincias:

Cañar

Santo Domingo de los Tsáchilas

Bolívar

Imbabura

Galápagos

Chimborazo

Napo

Los Ríos

Zamora Chinchipe

Tungurahua

Santa Elena

Cotopaxi

Azuay

Carchi

Loja

El Oro

Pichincha

El rechazo a la consulta popular y referéndum impulsados por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se consolida al haberse escrutado los votos en 17 de 24 provincias, en lo que se ha convertido en un duro revés para el Gobierno.

De acuerdo al Consejo Nacional Electoral (CNE), el 'No' venció en las cuatro preguntas, pero las relacionadas con la posibilidad de instalar bases militares extranjeras y la de convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna, acaparan el mayor rechazo, con un 60,84% y un 61,82%, respectivamente.

En la pregunta con la que Noboa buscaba dejar de financiar a los partidos políticos con dinero público, el 'No' logró 58,3% y el 'Sí', 41,7%, mientras que en la que apuntaba a reducir de 151 a 73 los integrantes de la Asamblea Nacional, el 'No' alcanzó el 53,71% frente a un 46,29% del 'Sí'.