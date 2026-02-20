Filtran documento: acuerdo sobre flexibilización de jornada laboral no está vigente

Harold Burabo se refirió al acuerdo ministerial que permite ampliar la jornada laboral.

Documento filtrado sobre la flexibilización de la jornada laboral no está vigente, aclaró el ministro de Trabajo Harold Burbano, este viernes 20 de febrero de 2026.

Según Burbano, "nos hicieron el flaco favor de filtrar un acuerdo ministerial que está siendo puesto a discusión del Consejo Nacional del Trabajo y Empleo", al referirse a la difusión de un documento que propone la flexibilización de la jornada laboral hasta 12 horas.

"Nada, ninguna reforma laboral va a salir sin que sea aprobada por trabajadores y empleadores", recalcó Burbano a los medios de comunicación.

Asimismo, el Ministro aclaró que no se ha propuesto el aumento de la jornada laboral, sino una dinamización, que permita negociar el cumplimiento de las 40 horas semanales.

El acuerdo ministerial MDT- 2026-046 contiene 10 artículos y establece la posibilidad de ampliar el horario de trabajo a 10 horas diarias, sin que el tiempo trabajado a la semana exceda las 40 horas.

A cambio de este aumento en la jornada laboral, los trabajadores podrían tener más días libres cada semana.

Según el documento, los horarios rotativos diurnos, nocturnos o mixtos en jornadas continuas o discontinuas deberán ser aprobados por el Minsiterio de Trabajo previamente.

Mientras que las jornadas tradicionales de ocho horas podrán aplicarse solo a través de un acuerdo entre trabajador y empleador.

También contempla la posibilidad de redistribuir la jornada laboral de 40 horas semanales, extendiendo las horas de trabajo hasta 10 por día.

Según esta cartera de Estado, esta es una "jornada laboral eficiente para el desarrollo" en busca de un mejor equilibrio entre vida personal y laboral, optimizar los tiempos de traslado, fomentar el empleo juvenil y femenino y reducir las brechas salariales.