¿Hasta cuándo se paga el décimo cuarto sueldo en la Costa y Galápagos este 2026?

La fecha de pago del décimo tercer sueldo varía entre la Región Costa y la Sierra.

El décimo cuarto sueldo es un bono que reciben los trabajadores en relación de dependencia a escala nacional. El valor es de un Salario Básico Unificado (SBU), que este 2026 alcanzó los 482 dólares.

Esta remuneración extra también se conoce como bono escolar y busca ayudar a los padres de familia con los gastos para uniformes, lista de útiles y matrículas escolares. Por ello se paga en fechas diferentes en la Costa y la Sierra.

Este décimo también se puede mensualizar o acumular. Para mensualizarlo, es necesario presentar una solicitud por escrito, al empleador, dentro de los primeros 15 días de enero, para que la solicitud se procese con éxito.

En Ecuador el ciclo lectivo es diferente entre regiones. En las provincias de la Costa y en Galápagos se inicia en abril, por lo que el décimo cuarto sueldo se puede pagar hasta el 15 de marzo.

Mientras que en la Sierra y Amazonía las clases inician en septiembre y los patronos pueden pagar el décimo hasta el 15 de agosto.

En aquellos casos en los que los trabajadores en relación de dependencia hayan decidido mensualizar recibirán el proporcional cada mes dentro de su rol de pagos. Por ello, en marzo y agosto no recibirán el monto total de 482 dólares sino el monto proporcional de ese mes.

¿Cómo calcular el valor del décimo?

Para calcular el valor del décimo se debe tomar en cuenta un año laboral. Se considera desde el 1 de marzo hasta el último día de febrero. En la Sierra en cambio desde el 1 de agosto hasta el 31 de julio.

El Ministerio del Trabajo tiene un simulador en línea con el que puede calcular su décimo de forma muy sencilla.

Además de los trabajadores en relación de dependencia, también reciben el décimo los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pensionistas del Seguro Militar y la Policía Nacional y las trabajadoras domésticas.