Gobierno y Asamblea impulsan nueva regla de gasto para GAD tras reforma al COOTAD

La Asamblea Nacional aprobó la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, conocida como Ley de Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GAD, que fue publicada en el Registro Oficial y entra en vigencia. Con 77 votos a favor, la norma modifica cómo los gobiernos autónomos descentralizados administran sus recursos públicos

La principal novedad es la creación de una “regla mínima de gasto” que obliga a municipios y prefecturas a destinar un porcentaje mayoritario de su presupuesto a inversión y obras públicas, como agua potable, saneamiento, alcantarillado y vialidad urbana. La ley establece que este porcentaje deberá ser progresivo: 65% en 2026, 68% en 2027 y 70% desde 2028.

Claves de la nueva Ley de los GAD

Además, la reforma mantiene la regla 70/30 entre gasto de inversión y gasto corriente, pero con un nuevo enfoque de supervisión: los GAD deberán publicar trimestralmente informes de su ejecución presupuestaria, obligando al Ministerio de Finanzas a realizar evaluaciones periódicas para verificar el cumplimiento

Las autoridades oficialistas sostienen que la normativa busca mejorar la eficiencia del gasto público local y garantizar servicios básicos a la ciudadanía.