'Doy un paso doloroso'; Marcela Aguiñaga anuncia su salida de la Revolución Ciudadana

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, anunció su salida de la Revolución Ciudadana.

"Hoy doy un paso difícil y doloroso". Así anunció la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, su salida del movimiento Revolución Ciudadana.

A través de un video publicado en redes sociales, Aguiñaga comunicó su decisión. Visiblemente conmovida y con la voz quebrada agradeció al expresidente Rafael Correa.

"Me he tomado el tiempo necesario para reflexionar en calma, por el profundo respeto y cariño que le tengo al presidente Rafael Correa y todo el camino que recorrimos juntos", anunció Aguiñaga.

Aguiñaga añadió que "hoy el movimiento que ayudé a construir, decidió despojarme de mi espacio en la Revolución Ciudadana. Recibo mi castigo con serenidad, porque sé que mi tarea aún no termina".

El distanciamiento entre miembros del correísmo alcanzó su cumbre con la ruptura pública de relaciones entre las figuras más fuertes del movimiento.

"Pueden apartarme del movimiento (Revolución Ciudadana), pero no pueden apartarme de mis convicciones, de mis sueños y de mis luchas, y sobre todo de mi compromiso con la gente". Marcela Aguiñaga

El expresidente Correa rompió sus relaciones con Aguiñaga de manera pública a través de un mensaje en redes sociales, luego de que la Prefecta dijera que debe reflexionar su permanencia en el movimiento.