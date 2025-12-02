Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas: 'siento mucha nostalgia dejar la Revolución Ciudadana'

Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, participó en el programa de Lunes a Lunes, por Teleamazonas, este lunes 1 de diciembre del 2025 y habló de la coyuntura política. Dijo que hay una crisis en los partidos políticos y una pérdida de confianza. “Después de la consulta popular, aquellos que votamos por el No en la consulta, esperamos un nuevo rumbo, un nuevo destino en Ecuador”.

Aguiñaga se refirió a los diálogos con el Gobierno y con figuras políticas de la oposición. “Me ha costado mucho y me han castigado por hacer gestión. Mi prioridad es ser Prefecta del Guayas y gobernar para todos aquellos que votaron por mí y por los que no. Hacer gestión hace que me siente con gente que hemos tenido diferencias. Más allá de diferencias personales, la reunión con Lourdes Tibán fue por un tema del agua. Eso se vio como una afrenta en mi organización política”, explicó.

Con respecto a su reelección adelantó una postura. “La provincia del Guayas tiene muchos proyectos en marcha. El Ecuador está cansado de los improvisados en la gestión pública como para retroceder en lo que hemos avanzado. Planes que necesitan de mucha gestión y coordinación. Hoy el Gobierno Central debe apalancarse en los gobiernos autónomos”, dijo.

Y continúo con su opinión sobre la Revolución Ciudadana. "Yo soy política que inició en la RC. He aguantado las duras y las maduras. Siento mucha nostalgia dejar la organización que he ayudado a construir. Inclusive cuando quedamos pocos, yo seguía. Es importante darme un espacio de reflexión profunda. Quiero tomar decisiones que no salgan de mi cólera (la reelección). Lo estoy pensando. Es un espacio que he tomado para pensar profundamente”, señaló.

Aclaró que no es cierto que vaya con el movimiento político Reto, la organización de Aquiles Alvarez. “Tumbamos la hegemonía del Partido Social Cristiano".

Habló de la deuda que tiene el Gobierno con Prefecturas

La prefecta de Guayas confirmó el atraso en la entrega de las rentas por parte del Gobierno. “Golpea a la gente. A la gente le interesa el empleo, les interesa la seguridad”. Según su versión, a la Prefectura del Guayas, el Gobierno le adeuda 58 millones de dólares.

“Recordarle al Gobierno que los recursos son de la gente. "De 120 millones nos entregaron 35. No han sido entregados los 130 millones y por eso nos veremos obligados a parar una obra importante (puentes). El señor presidente no está bien informado. Los atrasos golpean la ejecución y la gestión".

Finalmente envío un mensaje: “esperamos que el Gobierno coordine con las autoridades locales”, dijo. Según Aguiñaga detalló que se trabajó en el levantamiento de información en Guayas para trabajar con proyectos