Militantes de la RC organizan rifa para pagar sanción contra Luisa González

Luisa González y Andrés Arauz fueron binomio presidencial en las elecciones presidenciales de 2023

Militantes del movimiento Revolución Ciudadana (RC) de Manabí organizan una rifa solidaria para pagar la sanción que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) estableció a Luisa González.

El boleto, cuyo costo es de USD 5, detalla “Hoy más que nunca, Manabí demuestra su respaldo y unidad”.

Además ofrece como premios del sorteo una motocicleta, electrodomésticos y animales de granja. La compra del boleto también les permitirá acceder a un almuerzo.

De acuerdo con la información, se prevé que la rifa se realice el sábado 30 de mayo a las 10:30 en Canuto, Manabí.

TCE ratificó sanción contra Luisa González

El TCE ratificó una multa de 18 000 dólares contra Luisa González, Andrés Arauz y la responsable financiera de la RC que participó en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2023.

La decisión fue adoptada por el Pleno del TCE, que negó el recurso de apelación presentado por los sancionados y dejó en firme la sentencia de primera instancia.

La resolución fue notificada el 7 de mayo de 2026.