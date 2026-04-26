González denuncia supuestas amenazas de Noboa a partidos que acojan integrantes de la RC

La expresidenta de la Revolución Ciudadana, Luisa González, denunció que el gobierno de Daniel Noboa, amenaza a partidos políticos de cara a las elecciones seccionales del próximo noviembre.

González aseguró que el "Gobierno está amenazando a todos los partidos políticos, les está diciendo qué candidatos deben poner".

Para González en Ecuador "hay democracia simulada"

"Noboa y su Gobierno buscan a las organizaciones políticas, las amenaza que si le dan cabida a la RC los va a eliminar o perseguir con Fiscalía con SRI y demás, y que deben poner los candidatos que ellos digan", señaló.

Para González, en Ecuador "hay una democracia simulada, no hay una democracia efectiva, y esto viene del mismo Gobierno, desde el CNE (Consejo Nacional Electoral), desde las instituciones que deberían cuidar la democracia".

González está siendo investigada en el caso 'Caja Chica', debido a una presunta financiación irregular de la campaña presidencial de 2023, con dinero procedente de Venezuela.