González denuncia supuestas amenazas de Noboa a partidos que acojan integrantes de la RC
La expresidenta de la RC dio las declaraciones tras retornar al Ecuador
Expresidenta de la Revolución Ciudadana, Luisa González
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Fecha de publicación
26 abr 2026 - 13:24
La expresidenta de la Revolución Ciudadana, Luisa González, denunció que el gobierno de Daniel Noboa, amenaza a partidos políticos de cara a las elecciones seccionales del próximo noviembre.
González aseguró que el "Gobierno está amenazando a todos los partidos políticos, les está diciendo qué candidatos deben poner".
Para González en Ecuador "hay democracia simulada"
"Noboa y su Gobierno buscan a las organizaciones políticas, las amenaza que si le dan cabida a la RC los va a eliminar o perseguir con Fiscalía con SRI y demás, y que deben poner los candidatos que ellos digan", señaló.
Para González, en Ecuador "hay una democracia simulada, no hay una democracia efectiva, y esto viene del mismo Gobierno, desde el CNE (Consejo Nacional Electoral), desde las instituciones que deberían cuidar la democracia".
González está siendo investigada en el caso 'Caja Chica', debido a una presunta financiación irregular de la campaña presidencial de 2023, con dinero procedente de Venezuela.
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