Inicia montaje y ensayos para ceremonia de Informe a la Nación de Noboa

Informe a la Nación del presidente Daniel Noboa, 24 de mayo del 2024. Foto: Flickr Presidencia

La mañana del viernes 22 de mayo de 2026, se inició el montaje del escenario en el que se desarrollará la ceremonia de Informe a la Nación del presidente Daniel Noboa.

Se prevé que el evento se realice el domingo 24 de mayo de 2026, a las 10:00, en las instalaciones de la Asamblea Nacional.

De acuerdo con la información, cerca de 1 500 invitados asistirán a la ceremonia.

Ingreso de autoridades e invitados especiales

Los ensayos se inician este viernes y sábado con los miembros de la Escuela Militar Eloy Alfaro.

Se prevé que el ingreso de invitados al evento sea el domingo, desde las 6:30 hasta las 7:30.

Mientras que, desde las 09:30 ingresarán autoridades nacionales, internacionales e invitados especiales.

El ingreso del presidente Daniel Noboa, al salón principal Nela Martínez está previsto para las 10:00, con los honores respectivos.