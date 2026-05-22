Inicia montaje y ensayos para ceremonia de Informe a la Nación de Noboa
Este domingo 24 de mayo, el presidente Daniel Noboa emitirá su Informe a la Nación.
Informe a la Nación del presidente Daniel Noboa, 24 de mayo del 2024. Foto: Flickr Presidencia
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Actualizado:
22 may 2026 - 09:11
La mañana del viernes 22 de mayo de 2026, se inició el montaje del escenario en el que se desarrollará la ceremonia de Informe a la Nación del presidente Daniel Noboa.
Se prevé que el evento se realice el domingo 24 de mayo de 2026, a las 10:00, en las instalaciones de la Asamblea Nacional.
De acuerdo con la información, cerca de 1 500 invitados asistirán a la ceremonia.
Ingreso de autoridades e invitados especiales
Los ensayos se inician este viernes y sábado con los miembros de la Escuela Militar Eloy Alfaro.
Se prevé que el ingreso de invitados al evento sea el domingo, desde las 6:30 hasta las 7:30.
Mientras que, desde las 09:30 ingresarán autoridades nacionales, internacionales e invitados especiales.
El ingreso del presidente Daniel Noboa, al salón principal Nela Martínez está previsto para las 10:00, con los honores respectivos.
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