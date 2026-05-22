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Política

Inicia montaje y ensayos para ceremonia de Informe a la Nación de Noboa

Este domingo 24 de mayo, el presidente Daniel Noboa emitirá su Informe a la Nación. 

Informe a la Nación del presidente Daniel Noboa, 24 de mayo del 2024. Foto: Flickr Presidencia

Flickr Presidencia

Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizado:

22 may 2026 - 09:11

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La mañana del viernes 22 de mayo de 2026, se inició el montaje del escenario en el que se desarrollará la ceremonia de Informe a la Nación del presidente Daniel Noboa.

Se prevé que el evento se realice el domingo 24 de mayo de 2026, a las 10:00, en las instalaciones de la Asamblea Nacional. 

De acuerdo con la información, cerca de 1 500 invitados asistirán a la ceremonia. 

Ingreso de autoridades e invitados especiales

Los ensayos se inician este viernes y sábado con los miembros de la Escuela Militar Eloy Alfaro. 

Se prevé que el ingreso de invitados al evento sea el domingo, desde las 6:30 hasta las 7:30.  

Mientras que, desde las 09:30 ingresarán autoridades nacionales, internacionales e invitados especiales.

El ingreso del presidente Daniel Noboa, al salón principal Nela Martínez está previsto para las 10:00, con los honores respectivos.

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