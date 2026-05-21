Ecuador pide a la CAN reconsiderar y anular resoluciones sobre Colombia

Ecuador presentó dos recursos de reconsideración ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) y dos acciones de nulidad ante el Tribunal de Justicia de este organismo.

Según cita el medio Primicias, el Gobierno ingresó estas acciones un día antes de que venza el plazo que otorgó la CAN a Ecuador y a Colombia para que retiren los aranceles recíprocos. Es decir, este 20 de mayo de 2026.

Los escritos hacen referencia a la resolución No. 2582 de la CAN, a través de la cual ordena a Ecuador el levantamiento de la denominada 'tasa de seguridad', a productos importados de Colombia, que actualmente es del 100%.

En su acción de nulidad, el Ejecutivo señala que no se habrían cumplido los plazos procesales.

Otro de los recursos va dirigido a echar abajo la resolución de la CAN para que Ecuador retire la restricción de habilitar el Puente Internacional de Rumichaca como único punto de ingreso de mercancías desde Colombia.

Aranceles se mantienen

La Secretaría General de la CAN tendrá entre 30 y 45 días hábiles para pronunciarse sobre el recurso de reconsideración. Pero, el pronunciamiento del Tribunal de Justicia podría tomar más de dos años.

Un especialista consultado por Primicias, señala que el objeto de un recurso de reconsideración es solicitar la modificación, revocatoria, aclaración o reconsideración de una resolución del organismo.

Mientras que una acción de nulidad se presenta si se considera que una resolución de la Secretaría General de la CAN viola el ordenamiento jurídico andino.

Aunque ninguno de los procesos suspende automáticamente los efectos de las resoluciones de la CAN, Ecuador y Colombia mantienen sus aranceles mutuos.

En recientes declaraciones el presidente de Colombia, Gustavo Petro, instó a su par Daniel Noboa a eliminar la tasa de seguridad y su país haría lo mismo.

De mantenerse la medida, a partir del 1 de junio de 2026 los aranceles pasarán del 100% al 75%, según decisión del Gobierno ecuatoriano.