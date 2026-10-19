Daniel Noboa viajará a Perú para Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional

Presidencia de la República del Ecuador.

El presidente Daniel Noboa reaccionó a la captura de Inda Peñarrieta y Michelle Macías en Colombia.

Mediante Decreto Ejecutivo 523, se informó este lunes 19 de octubre de 2026 que el presidente Daniel Noboa viajará a Lima, Perú, el martes 20 de octubre.

Según el documento, el Primer Mandatario asistirá al Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador.

Esta participación "permitirá fortalecer las relaciones bilaterales e impulsar la cooperación en materia de seguridad, comercio, integración y desarrollo fronterizo, en beneficio de ambos países", suscribe el decreto.

Además, se informó que la comitiva oficial estará integrada por los servidores públicos que sean designados por las respectivas instituciones.

Finalmente, el Presidente dispuso que se informe a la Asamblea Nacional, en conformidad con el artículo 144 de la Constitución de la República.