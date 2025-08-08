Daniel Noboa: 'Ahora que las decisiones las toma el pueblo, ahí sí ya no les gusta'

El presidente Daniel Noboa asistió a una ceremonia en la Escuela Militar Eloy Alfaro, este viernes 8 de agosto del 2025

El presidente Daniel Noboa participó, este viernes 8 de agosto del 2025, en el acto militar por el Primer Grito de la Independencia, que se llevó a cabo en el Campo de Marte de la Escuela Militar Eloy Alfaro, en Quito.

En medio de una ceremonia, el Mandatario aprovechó para impulsar la consulta popular y referéndum, prevista para diciembre del 2025. Además hizo un nuevo llamado a marchar hacia la Corte Constitucional este martes 12 de agosto.

A la ceremonia militar para conmemorar la gesta libertaria de 1809 asistió Noboa, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen; el titular del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy; el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, entre otros.

Durante su discurso, Daniel Noboa destacó la labor de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. Sin embargo, dijo que en otros espacios e instituciones “todavía hay sombras del pasado”.

El Jefe de Estado hizo alusión a la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente artículos de tres leyes impulsadas por el Ejecutivo: La Ley de Inteligencia, de Integridad Pública y Solidaridad.

"No vamos a permitir que decisiones alejadas de la realidad de la gente derriben las leyes que protegen la paz, la transparencia y la lucha contra el terrorismo y el crimen. Ese es su mandato y nosotros lo vamos a cumplir”, señaló Noboa para hacer énfasis en su desacuerdo con la decisión de la Corte Constitucional.

En ese contexto, el Mandatario reiteró su llamado a una movilización pacífica hacia la Corte Constucional, el martes 12 de agosto del 2025.

“Quiero que este 12 de agosto sea un nuevo paso que tomemos como país y caminemos juntos hacia la Corte Constitucional, recordando también las gestas heroicas que hicieron nuestros antecesores”, indicó.

Además, Noboa defendió la consulta y referéndum prevista para este año. “Ustedes han sido muy claros en las urnas. Las personas quieren un nuevo país y por eso nos eligieron. Esta consulta es suya, para defender lo que juntos hemos decidido en democracia”, dijo ante los oficiales y la tropa presente en el Campo de Marte.

A los opositores de este nuevo proceso electoral les dijo: “Por mucho tiempo el país reclamó a sus autoridades que tomen decisiones y atiendan a sus demandas. Reclamaban la inacción de los gobiernos pasados y ahora que ven que las decisiones las toma el pueblo, ahí sí ya no les gusta”.