Noboa sobre el paro: 'No vamos a permitir que un poco de vándalos eviten que trabajemos'

Daniel Noboa cumplió agenda en Cuenca y en Cañar en medio del paro de la Conaie

En medio del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que ya cumple 16 días, el presidente Daniel Noboa acudió a un evento en un colegio de Cuenca.

El Mandatario asistió este martes a la Unidad Educativa Manuel J. Calle, en el norte de Cuenca, donde realizó la entrega de 79 laboratorios tecnológicos para instituciones con bachillerato técnico, con una inversión total de 5,6 millones de dólares.

Durante su discurso, Noboa destacó la importancia de fortalecer la educación técnica como una herramienta para el desarrollo y la inserción laboral de los jóvenes.

“El bachillerato técnico les da las habilidades para desarrollarse y puede acelerar su ingreso al mercado laboral”, señaló.

Sin embargo, el Presidente también se refirió a los incidentes ocurridos durante su desplazamiento hacia el colegio, donde grupos de manifestantes habrían intentado impedir su llegada.

“Hoy es el momento de optar por el futuro que queremos para nuestro país, de luchar por el desarrollo de manera pacífica e inteligente. No sigan los malos ejemplos de quienes trataron de agredirnos. En el camino nos querían parar para que no esté presente aquí con ustedes”, dijo Noboa.

El jefe de Estado advirtió que su Gobierno no tolerará actos violentos ni bloqueos que afecten el trabajo y la seguridad de los ecuatorianos.

“Esas agresiones no se aceptan. La Ley aplica para todos y trabajo todos los días para poder darles a todos ustedes mayores oportunidades y no vamos a permitir que un poco de vándalos eviten que nosotros trabajemos por ustedes”, dijo al final de su corto discurso.