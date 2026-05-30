Todos los títulos de Willian Pacho: de Independiente del Valle al bicampeonato con PSG
El defensor ecuatoriano hace historia en el fútbol mundial al cosechar 14 trofeos oficiales a sus 24 años. Tras la vibrante final de Budapest.
El festejo de Willian Pacho con el PSG por el título de la Champions
AFP
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Actualizado:
30 may 2026 - 14:44
¡Histórico y monumental! Con la consagración en Budapest, Willian Pacho sigue rompiendo todos los moldes del fútbol ecuatoriano. Tras una dramática tanda de penales ante el Arsenal de Piero Hincapié, el zaguero de Quinindé acaba de levantar su segunda Champions League consecutiva, sumando un total de 9 títulos con el Paris Saint-Germain y 14 trofeos oficiales en toda su carrera a sus apenas 24 años.
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