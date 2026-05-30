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Champions League

Todos los títulos de Willian Pacho: de Independiente del Valle al bicampeonato con PSG

El defensor ecuatoriano hace historia en el fútbol mundial al cosechar 14 trofeos oficiales a sus 24 años. Tras la vibrante final de Budapest.

El festejo de Willian Pacho con el PSG por el título de la Champions

AFP

Autor

Mauricio Bayas

Actualizado:

30 may 2026 - 14:44

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¡Histórico y monumental! Con la consagración en Budapest, Willian Pacho sigue rompiendo todos los moldes del fútbol ecuatoriano. Tras una dramática tanda de penales ante el Arsenal de Piero Hincapié, el zaguero de Quinindé acaba de levantar su segunda Champions League consecutiva, sumando un total de 9 títulos con el Paris Saint-Germain y 14 trofeos oficiales en toda su carrera a sus apenas 24 años.

Año Título Club / Equipo Ámbito
2019 Copa Sudamericana Independiente del Valle 🇪🇨 Internacional
2021 LigaPro Serie A Independiente del Valle 🇪🇨 Nacional
2023 Copa de Bélgica Royal Amberes 🇧🇪 Nacional
2023 Jupiler Pro League (Liga) Royal Amberes 🇧🇪 Nacional
2023 Supercopa de Bélgica Royal Amberes 🇧🇪 Nacional
2024 Supercopa de Francia Paris Saint-Germain 🇫🇷 Nacional
2025 Ligue 1 Paris Saint-Germain 🇫🇷 Nacional
2025 Copa de Francia Paris Saint-Germain 🇫🇷 Nacional
2025 UEFA Champions League Paris Saint-Germain 🇫🇷 Internacional
2025 Supercopa de Europa Paris Saint-Germain 🇫🇷 Internacional
2025 Copa Intercontinental Paris Saint-Germain 🇫🇷 Internacional
2026 Supercopa de Francia Paris Saint-Germain 🇫🇷 Nacional
2026 Ligue 1 Paris Saint-Germain 🇫🇷 Nacional
2026 UEFA Champions League 🏆 Paris Saint-Germain 🇫🇷 Internacional

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