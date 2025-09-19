Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Política

Gobierno de Noboa anuncia nueva línea de crédito para el transporte comunitario y rural

El fondo inicial es de USD 7 millones y será canalizada a través de cooperativas de ahorro y crédito en todo el Ecuador.

Daniel Noboa en entrega de recursos en la provincia de Chimborazo

Presidencia de la República del Ecuador

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

19 sep 2025 - 09:55

Unirse a Whatsapp

El gobierno de Daniel Noboa anunció una nueva línea de crédito preferencial para miembros del transporte comunitario, rural y pequeños propietarios.

La medida se informó este viernes 19 de septiembre, un día después del anuncio de los movimientos sociales de convocar a un paro nacional indefinido por la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador.

Esta línea de crédito se implementará a través de la Cooperación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips) e incluirá a los transportistas rurales, comunitarios y pequeños propietarios.

El fondo inicial es de USD 7 millones y será canalizada a través de cooperativas de ahorro y crédito en todo el Ecuador.

El Gobierno detalló que este grupo podrá acceder a créditos de hasta USD 20 000 para capital de trabajo, repuestos e insumos para las operaciones productivas y de conectividad de este sector. 

Te puede interesar