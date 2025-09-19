Gobierno de Noboa anuncia nueva línea de crédito para el transporte comunitario y rural
El fondo inicial es de USD 7 millones y será canalizada a través de cooperativas de ahorro y crédito en todo el Ecuador.
Daniel Noboa en entrega de recursos en la provincia de Chimborazo
Presidencia de la República del Ecuador
Compartir
Actualizada:
19 sep 2025 - 09:55
El gobierno de Daniel Noboa anunció una nueva línea de crédito preferencial para miembros del transporte comunitario, rural y pequeños propietarios.
La medida se informó este viernes 19 de septiembre, un día después del anuncio de los movimientos sociales de convocar a un paro nacional indefinido por la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador.
Esta línea de crédito se implementará a través de la Cooperación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips) e incluirá a los transportistas rurales, comunitarios y pequeños propietarios.
El fondo inicial es de USD 7 millones y será canalizada a través de cooperativas de ahorro y crédito en todo el Ecuador.
El Gobierno detalló que este grupo podrá acceder a créditos de hasta USD 20 000 para capital de trabajo, repuestos e insumos para las operaciones productivas y de conectividad de este sector.
Compartir