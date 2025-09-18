El Movimiento Indígena de Cotopaxi declara 'persona no grata' al presidente Daniel Noboa

El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) resolvió este 18 de septiembre de 2025 declarar como persona no grata en Cotopaxi al presidente Daniel Noboa. Además anunció el inicio de las movilizaciones permanentes y el anuncio de sumarse al paro nacional anunciado horas antes por la Conaie.

En las redes sociales de la organización se publicó un comunicado en la que se detalla que en la medida se sumarán la Ecuarunari, transportistas, comerciantes, ganaderos, maestros, la clase trabajadora y otros sectores sociales de la provincia de Cotopaxi y del país.

El Movimiento Indígena además convocó a las organizaciones de todos los pueblos y nacionalidades a la "Toma de la ciudad de Latacunga para exigir la salida de Daniel Noboa hacia su ciudad de origen en Miami-Estados Unidos", se puede leer en el comunicado.

También hicieron un llamado a la población especialmente de Latacunga a abastecerse de productos de primera necesidad y otros elementos necesarios para los hogares, hasta el domingo 21 de septiembre, debido a la "jornada de resistencia que se avecina".

También en el documento se rechaza la convocatoria realizada por Noboa para una nueva Asamblea Constituyente por considerarlo como "un escenario de distracción".