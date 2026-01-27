Nueva pugna entre legisladores de ADN y de la Revolución Ciudadana en la Asamblea

El asambleísta Blasco Luna en la sesión de la Asmablea Nacional de este martes 27 de enero 2026.

Los enfrentamientos entre los asambleístas de Acción Democrática Nacional (ADN) y la Revolución Ciudadana continúan en la Asamblea Nacional.

En la sesión de la Comisión de Transparencia, presidida por la asambleísta del oficialismo Diana Jácome, se instaló con polémica este martes 27 de enero del 2026. El único punto a tratar fue el proceso de fiscalización al concurso para la designación del nuevo fiscal general.

La asambleísta Jácome, de ADN, y Blasco Luna, de Revolución Ciudadana (RC), tuvieron un enfrentamiento verbal en el inicio de la sesión. Luna generó el cuestionamiento porque la moción del legislador Jorge Chamba, de ADN, para iniciar la investigación no estaba motivada.

Es decir, según el asambleísta de la RC, esta no se especificaba si era por una denuncia ciudadana o por resolución del Pleno de la Asamblea.

"Se tiene que cumplir el procedimiento parlamentario, para que tenga legitimidad jurídica; si no, mañana le voy a pedir, presidenta, que empecemos el procesos de fiscalización al comportamiento de la vicepresidenta (María José Pinto) que llegó a un hospital a gritar a todo el mundo", dijo Luna.

Jácome, como presidenta de la Comisión de Transparencia y Control Social, siguió con la votación, mientras Blasco Luna intentaba, sin éxito, apelar la presidencia ante la mesa legislativa.

Hubo votación. Los seis oficialistas votaron a favor de iniciar la fiscalización. Otto Vera, del Partido Social Cristiano (PSC), y los tres correístas se abstuvieron de apoyar la iniciativa propuesta por ADN.

En medio de tensiones, el asambleísta Chamba pidió que se reconsidere la votación, mientras Luna continuaba reclamando que no se haya dado paso a la apelación de la presidencia de Jácome. "Deje de ser problemático y ser alterado con las mujeres, porque tiene un problema con las mujeres, respete, no es la primera vez que agrede a las mujeres de esta comisión y al equipo técnico", dijo Jácome, enojada.