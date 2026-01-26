Mónica Palacios presentó noticia criminis por supuesto nexo de Mishel Mancheno y Mario Godoy

La asambleísta correísta Mónica Palacios presentó una noticia criminis en contra de la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, por los delitos de tráfico de influencias y asociación ilícita.

La legisladora acudió a la Fiscalía General del Estado la mañana de este lunes 26 de enero de 2026 para presentar la documentación sobre presuntos nexos entre Mancheno y Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

Según Palacios, "se ha tratado de cubrir las espaldas del señor Mario Godoy a través de los asambleístas de ADN", esto tras el freno al proceso de juicio político en contra del titular del Consejo de la Judicatura.

Palacios apuntó que tiene evidencias que prueban la relación entre Mancheno y Godoy. Como el hecho de que el mejor amigo de la asambleísta oficialista es el Director del Consejo de la Judicatura en Chimborazo.

"También hay el caso Altares, en Riobamba, donde el primo hermano de la señora Mishel Mancheno está involucrado en un presunto delito de tráfico de influencias y por parte de la Fiscalía no se ha hecho nada", apuntó Palacios.

La legisladora correísta también apuntó que el esposo de Mancheno es presidente de Noboa Trading, una "empresa investigada por el presunto delito de tráfico de drogas", un proceso frenado a partir de la llegada de Godoy a la Judicatura.

Palacios denunció que la Fiscalía "no quiere" investigar la relación de los asambleístas oficialistas con Godoy, señalado por amenazas y presiones a jueces anticorrupción.

Paralelamente, la asambleísta detalló que la denuncia por calumnia, presentada por Mancheno, es "persecución política" por haber denunciado delitos de corrupción en el gobierno de Daniel Noboa.