Asambleístas de ADN proponen nuevo feriado en Ecuador en septiembre

Asambleístas por Chimborazo, presentaron un proyecto de ley para declarar el 11 de septiembre de 1830 como el “Día del Ecuador”, en reconocimiento a la Primera Constitución del país.

El proyecto de ley propone declarar el 11 de septiembre como el “Día del Ecuador”, en honor a la fecha de 1830 cuando se aprobó la Primera Constitución en la ciudad de Riobamba.

Esta iniciativa no solo busca instituir una fecha cívica nacional que fortalezca la identidad y la memoria histórica, sino que también plantea reformas al Código del Trabajo y a la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) para que la jornada sea considerada un feriado de descanso obligatorio en todo el país.

Riobamba como eje histórico y político

Uno de los puntos clave de la propuesta es la descentralización de la actividad legislativa para esta efeméride.

Se establece que la Asamblea Nacional deberá conmemorar la fecha realizando sesiones ordinarias en Riobamba, consolidando a la ciudad como la cuna del Estado ecuatoriano.

El asambleísta Gallardo señaló que este movimiento busca posicionar nuevamente a la capital de Chimborazo en la agenda política, económica y turística nacional, resaltando su papel protagónico en la fundación de la República.

La propuesta legislativa contempla una articulación estratégica con el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura para implementar programas académicos que refuercen el conocimiento de la historia nacional en las aulas.

Por su parte, la asambleísta Mancheno enfatizó la necesidad de que este reconocimiento tenga rango de ley para garantizar su permanencia en el tiempo.

De prosperar esta iniciativa y consolidarse el reconocimiento de esta fecha como el hito fundacional del país, se sentarían las bases para que, en un futuro, el 11 de septiembre pueda ser postulado incluso para un reconocimiento de alcance internacional o día mundial en honor al nacimiento de la identidad ecuatoriana.