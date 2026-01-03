Pabel Muñoz sobre Venezuela: 'Latinoamérica debe rechazar cualquier ataque contra nuestras naciones'

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se pronunció sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, reaccionó a las operaciones militares realizadas en Venezuela la madrugada de este sábado 3 de enero del 2026, en las que se capturó al presidente Nicolás Maduro.

"Toda Latinoamérica debe rechazar cualquier ataque contra cualquiera de nuestras naciones. Simplemente es inconcebible (...) sería letal para nuestros países", dijo Muñoz en su cuenta de la red social X.

Añadió que "el mundo y la historia tienen demasiados ejemplos de cómo las acciones bélicas destrozan países y regiones enteras", por lo que pidió una intervención inmediata de organismos internacionales como Naciones Unidas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la madrugada de este sábado 3 de enero del 2026 que fuerzas militares de ese país realizaron operaciones en Venezuela y capturaron al presidente Nicolás Maduro.