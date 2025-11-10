Prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, defiende entrega de juguetes con imagen de Noboa

La prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, se pronunció sobre la entrega de alrededor de 2 000 juguetes con la imagen del presidente Daniel Noboa durante un evento infantil el pasado 3 de noviembre. La funcionaria dijo este lunes 10 de noviembre que eso no constituyó un acto de campaña para la consulta popular y el referéndum del 16 de noviembre del 2025.

Zambrano habló en el programa a Primera Hora y allí dijo: "Los niños pedían caramelos, pedían juguetes (…) y yo pregunto una cosa: ¿cuál es el pecado? ¿Qué es lo malo? ¿Por qué los niños de Esmeraldas no merecen un regalo?”. Agregó que “en ningún momento incentivó al voto” para la consulta popular.

La prefecta explicó que los muñecos fueron donados por la familia del presidente Noboa, tras una petición personal que ella hizo a un colaborador del mandatario. “¿Y cuál es el problema que sea la imagen del presidente Daniel Noboa?”, cuestionó Zambrano, enfatizando que “el presidente no está de candidato”.

“No fue un acto de campaña, fue una celebración de los 178 años de aniversario de la provincia de Esmeraldas para los niños”, insistió. Un video del evento, publicado en la cuenta de TikTok de la prefecta, muestra la entrega de las figuras durante la actividad infantil.

Sobre una potencial violación a la norma electoral, Zambrano afirmó que enfrentará lo que la ley diga”. “A mi criterio no hay transgresión de la norma electoral porque en ningún momento di un mensaje para que se vote en el referéndum y la consulta”, declaró.

Durante el acto del 3 de noviembre, la prefecta informó al presidente Noboa sobre la celebración, lo que derivó en el envío de los juguetes. La autoridad provincial reiteró que el enfoque fue exclusivamente infantil y festivo.