El presidente Noboa nombra embajadores para Panamá, Australia, Alemania y Marruecos

A través de los Decretos Ejecutivos N.º 87 y N.º 85, firmados en el Palacio Nacional, el presidente de la República, Daniel Noboa, oficializó el nombramiento de dos nuevos representantes diplomáticos de Ecuador en el exterior.

Pascual Eugenio del Cioppo Aragundi será el representante del Gobierno ecuatoriano en Panamá. , que hasta ahora ejercía como embajador en Catar, también representaba a Ecuador de manera concurrente ante Jordania, Pakistán y Kuwait.

Del Cioppo concluye oficialmente su misión en Oriente Medio con su nueva designación para asumir el nuevo cargo en Ciudad de Panamá.

Otra de las nuevas funcionarias es Patricia Terán Basso. Ella fue nombrada Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria ante el Gobierno de la Mancomunidad de Australia, tras obtener el beneplácito del país oceánico.

En las nuevas designciones también está Vicente Francisco Albornoz Guarderas como embajador en Alemania. Es economista, comunicador y también tuvo un paso la política.

Diego Fernando Morejón Pazmiño, por su parte, será el embajador en Marruecos. Es doctor en Jurisprudencia y funcionario en el servicio diplomático. Fue embajador, representante Permanente Alterno del Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, desde 2008 hasta 2014.