Luz verde a Noboa: Corte Constitucional autoriza referéndum sobre el Cpccs

La Corte Constitucional autorizó que Noboa convoque a un referéndum sobre el Cpccs

La Corte Constitucional (CC) emitió un dictamen favorable, este martes 21 de abril de 2026, que permite al presidente Daniel Noboa convocar a un nuevo referéndum.

El objetivo principal de esta consulta ciudadana es modificar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El Alto Tribunal tomo esta decisión luego de determinar que el Ejecutivo cumplió con los requisitos establecidos en un pronunciamiento previo sobre la propuesta de enmienda constitucional.

Con esta decisión de la Corte Constitucional, el Mandatario podrá emitir un decreto convocando al referéndum para que las personas decidan en las urnas el futuro del Cpccs.

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¿Qué propone este referéndum?

Retirar al Cpccs la facultad exclusiva de designar a las autoridades de control.

exclusiva de designar a las autoridades de control. Transferir esta competencia de forma directa a la Asamblea Nacional.

Según lo previsto, el referéndum podría coincidir con las elecciones seccionales programadas para el 29 de noviembre de 2026.