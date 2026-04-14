Asamblea aprueba acuerdo estratégico económico entre Ecuador y Corea del Sur

El acuerdo abre al Ecuador el acceso a un mercado estratégico de alto valor

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (SECA) entre Ecuador y Corea del Sur, con 83 votos a favor. La decisión no contó con el respaldo de la bancada de la Revolución Ciudadana ni de dos asambleístas de Pachakutik.

La aprobación de este acuerdo este martes 14 de abril del 2026 se sustenta en el informe presentado por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana.

Este acuerdo es visto como un paso importante para que Ecuador deje de depender de pocos mercados y busque nuevas oportunidades en economías más grandes y dinámicas.

Exportaciones con arancel cero

Uno de los puntos más destacados es que el 98,8 % de la oferta exportable ecuatoriana entrará con arancel cero de forma inmediata. Productos como el camarón se beneficiarán desde el inicio, mientras que otros como el banano tendrán una reducción progresiva.

La asambleísta Lucía Jaramillo, quien lideró el informe, explicó que esto permitirá que Ecuador compita en igualdad de condiciones con países como Chile, Perú y Colombia, que ya tienen acceso preferencial a ese mercado.

Además, Corea del Sur importa cerca del 70 % de los alimentos que consume, lo que abre una gran oportunidad para productos ecuatorianos como frutas, pesca y agroindustria.

Producto / Sector Tipo Condición en el acuerdo Camarón Pesquero / Exportación Arancel 0% inmediato Banano Agrícola Reducción progresiva de arancel Pitahaya Fruta / Agroexportación Crecimiento en exportaciones Lácteos Alimentos Sector protegido (hasta 15 años) Arroz Agrícola Sector protegido (hasta 15 años) Maíz Agrícola Sector protegido (hasta 15 años) Proteínas animales Alimentos Sector protegido (hasta 15 años) Textiles Industrial Sector protegido (hasta 15 años) Calzado Industrial Sector protegido (hasta 15 años)

Protección para sectores sensibles

El acuerdo también contempla medidas para proteger a sectores locales. Áreas como lácteos, arroz, maíz, textiles y calzado tendrán plazos de hasta 15 años para adaptarse a la apertura comercial.

Esto busca evitar impactos negativos inmediatos en la producción nacional, permitiendo una transición más ordenada para los sectores que podrían verse afectados.

El documento incluye 23 capítulos que no solo abordan el comercio de bienes, sino también servicios, comercio electrónico y propiedad intelectual, ampliando el alcance del acuerdo más allá de lo tradicional.

CC dio luz verde al acuerdo

Además, la Corte Constitucional del Ecuador dio luz verde al acuerdo mediante un dictamen que confirma su compatibilidad con la Constitución, lo que brinda seguridad jurídica a empresas e inversionistas.

Otro de los puntos clave es la transferencia tecnológica. Corea del Sur, una de las economías más avanzadas del mundo, podrá compartir conocimientos en áreas como energía, salud, tecnología y agroindustria.

Esto podría ayudar a modernizar sectores productivos en Ecuador y mejorar la competitividad de pequeñas y medianas empresas.

El impacto ya tiene antecedentes. Durante la reducción temporal de aranceles en años recientes, productos como el banano ecuatoriano lograron aumentar sus exportaciones, al igual que la pitahaya en mercados internacionales.

Esto refuerza la expectativa de que el acuerdo genere resultados concretos en el corto y mediano plazo.

Jae Hyun Shim destacó acuerdo en el Pleno

Desde el lado coreano, el embajador Jae Hyun Shim destacó que este acuerdo fortalece una relación que existe desde 1962 y que se basa en cooperación y desarrollo conjunto.

También resaltó el papel de programas impulsados por agencias como KOICA, que han apoyado la formación de talento en Ecuador.

Con este paso, Ecuador busca posicionarse mejor en un mundo donde el comercio está cambiando rápidamente. La apuesta del país es: abrirse al mundo, atraer inversión y generar nuevas oportunidades económicas.