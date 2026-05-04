Buses operarán menos horas en Quito, desde este martes

El servicio de buses de Quito reducirá su horario de servicio tras la eliminación del subsidio al diésel.

Buses de Quito operarán en horarios reducidos desde el martes 5 de mayo de 2026.

Más de 3 000 buses urbanos, rurales y combinados operarán solo de 08:00 a 19:00, anunció Jorge Yánez, dirigente de los transportistas de Pichincha.

Yánez cuestionó que otras alternativas quedan para los transportistas tras la eliminación del subsidio al diésel y la terminación de compensaciones económicas entregadas por el Gobierno Nacional.

El servicio ya no se iniciará a las 06:00 por el toque de queda, como se había anunciado días atrás, sino que arrancará a las 08:00 con el objetivo de reducir el gasto en combustible.

El nuevo horario de los buses será de 08:00 a 19:00 "para optimizar recursos, que es la úncia alternativa que nos queda", añadió Yánez.

"Pedimos disculpas, pues estamos conscientes de que no hay peor servicio que el que no existe", agregó Yánez.

Paralelamente, Yánez pidió al alcalde capitalino, Pabel Muñoz, una reunión para llegar a acuerdos y "encontrar esta sostenibilidad financiera".

En la misma rueda de prensa Pablo Lima, representante de las operadoras de Calderón y la Mitad del Mundo, dijo que se trata de una medida de presión para que Muñoz se pronuncie.

"Entendemos que una paralización es irse contra el pueblo y nosotros no estamos contra los quiteños". Pablo Lima

Según Lima, se trata de un horario inicial que será evaluado con el paso de los días hasta que las autoridades municipales respondan a sus pedidos.