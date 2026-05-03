Quito: Actualizan horarios del transporte público durante el toque de queda

El Trolebús se integrará al sistema con el Metro, la Ecovía y Bus-Q.

El Municipio de Quito informó este 3 de mayo de 2026 sobre la actualización de los horarios de operación de los sistemas Metro, Trolebús y Ecovía, con el firme objetivo de reducir el impacto del toque de queda dispuesto por el Gobierno Nacional en la movilidad de la ciudadanía.

Esta medida es el resultado de una coordinación estratégica con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas a través del Puesto de Mando Unificado, garantizando que el sistema de transporte de pasajeros funcione de manera segura y eficiente bajo las actuales restricciones de seguridad.

Los nuevos cronogramas contemplan que servicios como el Metro operen hasta las 22h00 durante toda la semana, mientras que otros corredores y terminales terrestres ajustarán sus últimos turnos para facilitar el retorno de los usuarios antes del inicio de la restricción de movilidad.

Detalle de los nuevos horarios de operación:

Metro de Quito: Lunes a viernes de 05h30 a 22h00; sábados y domingos de 07h00 a 22h00.

Lunes a viernes de 05h30 a 22h00; sábados y domingos de 07h00 a 22h00. Trolebús y Ecovía: Lunes a viernes de 05h30 a 22h00; sábados de 06h00 a 21h00; domingos de 06h00 a 20h00.

Lunes a viernes de 05h30 a 22h00; sábados de 06h00 a 21h00; domingos de 06h00 a 20h00. Alimentadores: Lunes a viernes de 05h45 a 21h30; sábados de 06h00 a 21h30; domingos de 06h00 a 20h30.

Lunes a viernes de 05h45 a 21h30; sábados de 06h00 a 21h30; domingos de 06h00 a 20h30. Transporte convencional: Servicio desde las 06h00 hasta la hora de cierre a las 22h00.

Servicio desde las 06h00 hasta la hora de cierre a las 22h00. Corredores Central Norte y Sur Occidental: Operación de 06h00 a 20h00.

Operación de 06h00 a 20h00. Terminales terrestres: Atención desde las 06h00 hasta las 22h00.

Todos los horarios mencionados corresponden al último turno de salida de las unidades para asegurar el cumplimiento del cierre operativo.