Municipio de Quito suspende Feria del Libro 2026

Municipio de Quito canceló la realización de la Feria del Libro 2026. Así lo informó la Secretaría de Cultura de la ciudad.

Esta dependencia del Municipio señaló que la cancelación no es una decisión no es por falta de presupuesto, sino "una consecuencia directa y concreta de la Ley Orgánica Reformatoria al Cootad".

La Alcaldía indicó que contaba un presupuesto aprobado de USD 416 262, pero que en el marco de la nueva legislación vigente la "Partida 730205 de espectáculos culturales y sociales se encuentra restringida".

Según el Municipio de Quito esta cancelación demuestra que la reforma al Cootad está generando "daños reales, inmediatos y concretos".

Recordó que la Feria Internacional del Libro de Quito, "es un espacio de acceso democrático a la lectura, encuentro ciudadano, circulación de pensamiento, formación de públicos y dinamización económica".

Esta cancelación afecta: