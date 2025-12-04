Prefectura de Pichincha anuncia un cierre parcial en la Autopista General Rumiñahui el viernes 5

La Prefectura de Pichincha anunció un cierre parcial de la autopista General Rumiñahui programado para este viernes 5 de diciembre del 2025.

La entidad indicó que el cierre será desde las 09:30 hasta las 14:00.

Durante el cierre se ejecutará el mantenimiento y cambio de rótulo a la altura del puente 6 en esta arteria vial que conecta el centro de Quito con el valle de Los Chillos.

Por los trabajos de cambio de señalética que se realizarán estarán parcialmente habilitados los carriles derecho y central de la autopista en sentido Quito - Valle de Los Chillos.