Siniestro de transito entre dos vehículos pesados en av. Simón Bolívar, sector de Turubamba

Un tanquero chocó con una plataforma en av. Simón Bolívar

Pasadas las 14:28 se registró un siniestro de tránsito que involucró a dos vehículos pesados en la avenida Simón Bolívar la tarde de este jueves 4 de diciembre del 2025.

La alerta ciudadana ingresó al sistema integrado ECU 911 donde se informó sobre un siniestro de tránsito en el sector de Turubamba, sobre la avenida Simón Bolívar, al sur de la ciudad.

El organismo desplegó a unidades de primera atención para atender la emergencia. En el lugar se constató que un tanquero chocó con una plataforma.

Producto del choque se ocasionó el derrame de combustible en la vía.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) llegó hasta el lugar para controlar el tránsito en el sector. El Cuerpo de Bomberos de Quito también desplegó unidades para la atención de posibles heridos y la limpieza de la calzada.

Desde la AMT se informó que la circulación vehicular en la av. Simón Bolívar, en sentido sur–norte, se encuentra parcialmente habilitada.