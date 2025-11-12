Cierres viales por marchas y protestas en Quito este miércoles 12 de noviembre

Quito, miércoles 12 de noviembre del 2025 diálizadoras, trabajadores y pacientes renales, llegaron al IESS, para realizar un plantón y exigir los recursos económicos por parte de estado.

Una marcha de estudiantes universitarios y de la Unión Nacional de Educadores se registró este miércoles 12 de noviembre del 2025 en el norte de Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito informó sobre los cierres viales en los exteriores de la Universidad Central y por calles de la Asamblea Nacional.

En otra zona del norte de la capital también se reportó un cierre vial en la calle 9 de Octubre. Un grupo de jubilados y de las dializadoras se concentraron en los exteriores del edificio administrativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para reclamar el pago de recursos por parte del Gobierno.

Por la seguridad de los asistentes a este plantón se decidió restringir la circulación vehicular. El presidente de la UNE, Andrés Quishpe, dijo que no se le puede dar un cheque en blanco a Daniel Noboa en la consulta popular del 16 de noviembre.. Quishpe hizo un llamado a votar no en la consulta.

Según el dirigente gremial, en otras ciudades del país también se tiene previsto que hayan plantones y marchas este miércoles 12 de noviembre y el jueves 13 de noviembre en rechazo a anuncios presideciales.