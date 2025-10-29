Frente de Trabajadores y la UNE convocan a marcha para el 12 de noviembre en varias ciudades

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Unión Nacional de Educadores (UNE) anunciaron una movilización social para el 12 de noviembre del 2025 , en rechazo a la Consulta Popular y Referéndum promovido por el presidente Daniel Noboa.

En una conferencia de prensa, este miércoles 29 de octubre del 2025, en Quito, los dirigentes de las organizaciones sociales anunciaron que la marcha también servirá para promover la campaña por el 'No' en la consulta popular.

El objetivo de la marcha será también organizar marchas en otras ciudades como Guayaquil, Cuenca y Loja con el propósito de defender los derechos conquistados y exigir que el presupuesto estatal priorice educación, salud y seguridad social.

Andrés Quishpe, presidente de la UNE, también defendió el derecho a reclamar al Gobierno. "Convocamos a una movilización en todo el país el 12 de noviembre. No podemos permitir que se recorte el gasto social, mientras se fortalecen los privilegios de unos pocos", manifestó el dirigente.

Quishpe, en su intervención, también acusó a la presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, de intentar impedir la participación de organizaciones sociales como la UNE y la Conaie en el proceso electoral.

Según el dirigente, Atamaint presentó una denuncia al Tribunal Contencioso Electoral sin remitir el expediente completo, lo que “viola el derecho a la debida defensa”.

El líder de la UNE también aclaró que el gremio sí entregó sus informes económicos sobre la campaña del Yasuní, con más de 130 páginas entre anexos y documentos.