¿Cómo hacer una cometa y los mejores lugares de Quito para hacer volar durante agosto?

Agosto es el mes en el que se hacen volar cometas en los espacios verdes en Quito.

A pesar de lo variable del clima, los fuertes vientos y el sol de verano están en su punto máximo para dejar volar y soltar en vuelo de una cometa.

En Quito, los espacios son amplios para hacer volar, según el Municipio quiteño. Así, entre los lugares están el espacio junto al Palacio de Cristal del Parque Itchimbía o al lado del área canina del Parque Bicentenario.

Otros prefieren hacerlo desde al Churo de La Alameda o correr por las áreas abiertas del parque La Carolina o en el parque Metropolitano. Los aficionados tienen de dónde escoger.

Los precios de las cometas varían de acuerdo con los materiales y los modelos. Se los encuentra afuera de estos sitios de concentración pública. Se venden desde 1 hasta en 5 dólares.

Según una guía rápida elaborada por el Municipio de Quito se necesitan los siguientes materiales:

Tres sigses (planta con tallo fuerte) de misma longitud. Se los encuentra en las montañas. Moya los recolecta en la Cima de La Libertad, porque ahí hay este tipo de varas con un buen grosor, livianas y resistentes.

Papel de seda o de china (se encuentran en papelerías)

Pegamento o goma blanca

Piola para cometa (80 metros, se lo adquiere en ferreterías o papelerías)

Hilo chillo (fibra delgada que se la encuentra en los bazares, es más común en el Centro Histórico)

Aguja (grande de unos 4 cm de largo, también se distribuyen en bazares)

Estos son los pasos para elaborar la cometa: