Conductor de un bus fue herido con arma blanca tras un asalto en Quito

El conductor de un bus de transporte público resultó herido con un arma blanca tras un asalto ocurrido en el sector de San Roque, en el centro de Quito.

Dos hombres armados se subieron al bus e intentaron robar a los pasajeros, pero terminaron apuñalando al conductor en los brazos. Según la Policía Nacional, el hombre no presenta heridas de gravedad.

Los sospechosos ya están identificados, pues no sería la primera vez que actúan en la zona. Se conoce que su modus operandi es atacar mientras el bus toma el viaducto de la av. 24 de Mayo.

La Policía del Distrito Manuela Sáenz intensificó los controles en la zona y desplegaron un operativo para capturar a los sospechosos.