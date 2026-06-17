Sancionan a ciudadano con más de USD 300 000 por talar 70 árboles nativos en Quito

El terreno donde se taló los árboles se ubica en Guamaní.

Autoridades sancionaron a un ciudadano con USD 337 400 por talar 70 árboles nativos en Quito.

El hecho sucedió el 17 de junio de 2026, al sur de la capital. De acuerdo con información, el predio estaba ubicado en Guamaní.

Durante una inspección realizada, las autoridades constataron una intervención de alto impacto ambiental.

Las intervenciones se realizaron con diferentes maquinarias

Localizaron movimientos masivos de tierra, retiro de cobertura vegetal y la tala de 70 árboles nativos, entre ellos pumamaqui y sacha capulí.

Según la información, las intervenciones se realizaron con retroexcavadoras y volquetas, dentro de un terreno que, presuntamente, iba a ser comercializado.

Además de la multa económica, el infractor deberá cumplir con la reposición ambiental de 10 árboles por cada ejemplar talado. Es decir, deberá plantar 700 árboles.