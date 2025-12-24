Emergencia en Quito por auto que cayó sobre el techo de una casa este 24 de diciembre

Bomberos atendieron a víctima y extrajeron un auto que cayó en una casa de Quito

Un vehículo cayó sobre una vivienda de Quito la mañana de este miércoles 24 de diciembre del 2025. El personal del Cuerpo de Bomberos de Quito se desplegó en el lugar para atender la emergencia.

El accidente ocurrió en el sector de El Paraíso de Guajaló, sur de Quito. De acuerdo al reporte de los bomberos, el auto cayó de una altura de cinco metros y una persona resultó herida.

Los paramédicos estabilizaron a la persona afectada para poder rescatarla utilizando un sistema de cuerdas y luego trasladarla a una casa de salud.

El auto quedó volcado sobre el techo de una casa. Según se observa en las imágenes, el automotor ingresó por el parqueadero de una casa en construcción y se precipitó al vacío, pues en el límite del inmueble no se encontraba una pared.

Al menos 10 bomberos con maquinaria especializada y mimebros de la Policía Nacional se desplegaron en la vivienda para atender a la víctima y extraer el automotor.