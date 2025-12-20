Una persona murió atropellada en la Ruta Viva este sábado 20 de diciembre del 2025

El siniestro de tránsito en la Ruta Viva se reportó la mañana del 20 de diciembre del 2025.

Una persona murió tras ser atropellada en la Ruta Viva de Quito este sábado 20 de diciembre del 2025. El vehículo involucrado en la emergencia en el oriente de Quito huyó del lugar.

De acuerdo a información preliminar, el siniestro de tránsito se reportó la mañana de de este sábado alrededor de las 09:38, en el sector de Lumbisí, a la altura del kilómetro 4 de la Ruta Viva.

Tras recibir la alerta al ECU 911, el personal del Cuerpo de Bomberos de Quito y la Agencia Metropolitana de TRánsito (AMT) encontró a una persona tendida en la vía sin signos vitales.

El vehículo involucrado en la emergencia vial abandonó el lugar de los hechos tras el impacto. Mientras se recopilaban indicios y levantaba el cuerpo de la víctima se cerró el carril derecho y central de la Ruta Viva en sentido occidente – oriente.

La restricción vehicular provocó un trancón durante varias horas. También personal del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) y de la Dirección Nacional de Logística (DNL) se desplegaron en el lugar.

Esta no fue la única emergencia vial reportada en Quito este sábado. También alrededor de las 13:00 un camión con decenas de botellas de agua se volcó en el sector de Guápulo, provocando cierres viales en el avenida Simón Bolívar.