Piden desvinculación de guardia que impidió ingreso de persona ciega a la Ecovía en Quito

Un video reveló el momento en que un guardia de seguridad impide el ingreso de una persona con discapacidad visual a una de las paradas de la Ecovía, en Quito. La Empresa de Pasajeros tomó acciones tras este hecho que conmocionó a la ciudad.

El pronunciamiento del ente municipal se dio este lunes 25 de agosto, tras la difusión de imágenes que muestran a una persona ciega, acompañada de una perro guía que intentó entrar a una parada de la Ecovía, pero el guardia impidió su acceso.

El guardia le indicó a la persona que debe leer las normas que están escritas en un espacio de la parada. El afectado le indicó que es una persona ciega y le pide al encargado de seguridad que las lea por él, pero este se negó a hacerlo.

Tras la difusión del video, la Empresa de Pasajeros indicó que actuó de forma inmediata frente al hecho y solicitó la desvinculación del guardia implicado. También se aplicó una multa pecuniaria a la empresa de seguridad.

Además, la entidad indicó que reforzó los procesos de sensibilización y capacitación para todo el personal tras es suceso que afectó a la persona con discapacidad visual y su perro guía.

Tras esta lamentable vulneración, la Empresa de Pasajeros asegura que existe compromiso con la plena garantía de los derechos de las personas con discapacidad, protegidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.