Caos en la av. Simón Bolívar por dos camiones volcados en El Troje este 23 de diciembre

El camión se imáctó contra un poste de luz y un árbol en la Simón Bolívar.

Dos camiones volcados provocaron caos en la avenida Simón Bolívar la mañana de este martes 23 de diciembre del 2025. Un camión provocó daños en un árbol y poste.

Un camión se volcó en la avenida Simón Bolívar la mañana de este martes 23 de diciembre del 2025. El vehículo quedó varado en medio de la vía y ha generado congestión.

El primer siniestro se reportó a las 05:30. El automotor pesado se impactó contra un árbol y un poste en El Troje, en el puente de Catacuango. Por el fuerte choque perdió estabilidad y se volcó.

Se confirmó que una persona resultó herida y se produjeron daños en la vía. Mientras se atiende la emergencia se cerraron dos carriles sentido sur - norte y tres carriles sentido norte - sur de la avenida Simón Bolívar.

A las 06:41 se habilitó un carril en sentido norte - sur y la circulación vehicular empezó a fluir de forma lenta. Mientras que a las 07:50, los vehículos empezaron a transitar por los dos carriles en sentido sur - norte.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) recomienda tomar las siguientes rutas alternas: avenida Pérez Bustamante y avenida Maldonado.

El siniestro de tránsito empezó a generar una fuerte congestión en el lugar por la caída del árbol. Decenas de vehículos quedaron varados mientras las unidades de emergencia se dirigían al lugar.

En menos de dos horas, cerca de las 07:30, otro camión se volcó Frente Campo Santo Monteolivo. La emergencia provocó el cierre del carril izquierdo norte - sur por 20 minutos.