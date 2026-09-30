El Metro de Quito se convierte en escenario para celebrar el pasillo ecuatoriano

Metro de Quito celebrará el Día del Pasillo Ecuatoriano con música en vivo en tres estaciones

El Metro de Quito tendrá música en vivo este jueves 1 de octubre de 2026 para celebrar el Día del Pasillo Ecuatoriano, una fecha que coincide con el natalicio del cantante Julio Jaramillo.

Las estaciones Quitumbe, San Francisco y Labrador serán parte de esta jornada cultural.

Pasillos durante el viaje por Quito

Entre las 16:00 y las 18:00, el grupo musical “Encuentros” acompañará a los usuarios del Metro con una selección de pasillos ecuatorianos.

La propuesta busca llevar la música nacional a un espacio cotidiano para quienes utilizan este sistema de transporte.

Un recorrido por la memoria musical

La actividad se denomina “Pasillo: un viaje por nuestra memoria musical”. Durante la jornada, un cuarteto integrado por cuerdas, guitarra, requinto y voz interpretará canciones de diferentes épocas de este género musical.Canciones que atraviesan generaciones

El repertorio incluirá pasillos conocidos por varias generaciones y otras canciones que pueden ser nuevas para parte del público.

La actividad busca mostrar cómo este género ha acompañado distintas etapas de la historia musical del Ecuador.

El pasillo también se escucha bajo tierra

La celebración trasladará la música nacional a los espacios del Metro de Quito, donde los pasajeros podrán escuchar las interpretaciones mientras se movilizan por la ciudad.

La iniciativa plantea una experiencia diferente para quienes utilizan diariamente este sistema.

Información sobre el patrimonio ecuatoriano

Además de las presentaciones musicales, los Guías Educativos del Metro de Quito compartirán información sobre la importancia del pasillo como expresión de la identidad y el patrimonio cultural del Ecuador.

La jornada busca acercar la cultura ecuatoriana a los espacios públicos y permitir que los usuarios del Metro conozcan o recuerden parte de la música nacional durante su recorrido.

La actividad se desarrollará este jueves 1 de octubre, de 16:00 a 18:00, en las estaciones señaladas.