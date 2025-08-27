Metro de Quito aclara que 'no existe riesgo para la operación o la integridad de las personas'

El Metro de Quito se pronunció ante una alerta empresa emitida por la empresa Motorola este miércoles 27 de agosto del 2025.

La Empresa Metro de Quito emitió un pronunciamiento este miércoles 27 de agosto del 2025 respondiendo a las declaraciones realizadas por Motorola Solutions del Ecuador S.A., respecto del estado del sistema de radiocomunicaciones Tetra, utilizada en la operación del sistema metro.

Epmmq anunció que el mantenimiento del sistema se encuentra bajo su responsabilidad desde el 1 de enero de 2025 y que, desde entonces, "no se han registrado incidentes que comprometan la operación comercial ni la seguridad de los usuarios del Metro", se puede leer en el comunicado.

En el texto del comunicado también se detalla que las labores de mantenimiento se han ejecutado con normalidad y seguridad, a cargo de personal calificado de la empresa. También añade que el sistema de comunicaciones está diseñado bajo estándares internacionales de misión crítica.

Asimismo, el sistema del Metro cuenta con mecanismos de redundancia y protocolos de contingencia que aseguran su funcionamiento continuo.

Según el Metro, "este mantenimiento forma parte del proceso de contratación pública para el servicio integral de mantenimiento, el cual se adjudicará en estricto apego a la Ley de Contratación Pública, mediante procesos transparentes y competitivos".

La entidad advierte que no aceptará presiones que pretendan condicionar la competencia en el mercado. "Los temas técnicos no pueden ser utilizados políticamente para desestabilizar la operación de un servicio esencial y causar alarma pública injustificada", insiste.