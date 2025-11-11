Más de 7 500 motociclistas sancionados en Quito en 2025 por incumplir normas de tránsito

Los agentes de la AMT realizan controles permanentes en distintos puntos de la capital.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ha reforzado los controles a motocicletas en distintos sectores de la capital, con el objetivo de promover una movilidad más segura, reducir la siniestralidad y los comportamientos de riesgo. en las vías, indicó la entidad el lunes 10 de noviembre del 2025

Desde 2025 hasta la fecha, la institución ha ejecutado 462 operativos específicos dirigidos a este tipo de vehículos, en los cuales se ha verificado el cumplimiento de las normas de tránsito, el uso de casco de seguridad y la documentación habilitante para la conducción.

Como resultado de estas acciones, 7 599 conductores de motocicletas han sido sancionados por diferentes infracciones, a lo largo del año. Las principales causas de citación son:

Circular por sitios no permitidos: 3 082

No utilizar el casco de seguridad: 2 015

Cambio brusco o indebido de carril: 797

Invadir vías de ciclistas: 767

Conducir con exceso de pasajeros: 341

La AMT hace un llamado a los motociclistas a conducir de manera responsable y a respetar las normas de tránsito.