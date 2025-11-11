Más de 7 500 motociclistas sancionados en Quito en 2025 por incumplir normas de tránsito
No usar casco de seguridad y conducir por lugares no permitidos son las dos sanciones más comunes que cometen los motociclistas.
Los agentes de la AMT realizan controles permanentes en distintos puntos de la capital.
11 nov 2025 - 07:41
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ha reforzado los controles a motocicletas en distintos sectores de la capital, con el objetivo de promover una movilidad más segura, reducir la siniestralidad y los comportamientos de riesgo. en las vías, indicó la entidad el lunes 10 de noviembre del 2025
Desde 2025 hasta la fecha, la institución ha ejecutado 462 operativos específicos dirigidos a este tipo de vehículos, en los cuales se ha verificado el cumplimiento de las normas de tránsito, el uso de casco de seguridad y la documentación habilitante para la conducción.
Como resultado de estas acciones, 7 599 conductores de motocicletas han sido sancionados por diferentes infracciones, a lo largo del año. Las principales causas de citación son:
- Circular por sitios no permitidos: 3 082
- No utilizar el casco de seguridad: 2 015
- Cambio brusco o indebido de carril: 797
- Invadir vías de ciclistas: 767
- Conducir con exceso de pasajeros: 341
La AMT hace un llamado a los motociclistas a conducir de manera responsable y a respetar las normas de tránsito.
