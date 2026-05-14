El exministro correísta José Serrano no será deportado a Ecuador, a pesar de que las autoridades estadounidenses le negaron la solicitud de asilo el miércoles 13 de mayo de 2026.

Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos otrorgaron a Serrano una acción de protección temporal, basado en la Convención Contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La protección de la CAT es un recurso que impide que una persona sea regresada a su país de origen cuando hay motivos para creer que podría ser torturado.

El también expresidente de la Asamblea Nacional fue detenido el 7 de agosto de 2025 y permanece recluido en el Centro de Miami Krome.

Mientras tanto, en Ecuador Serrano es señalado en el caso por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

Por este caso se le dictó prisión preventiva, junto a Xavier Jordán.